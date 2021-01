Instituto Dom Moacyr abre seleção para professor Ead e consultores pedagógicos

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr), abriu quatro vagas para contratação de mediadores para prestação de consultoria individual em cursos de formação inicial e continuada (FICs) da instituição. As inscrições já estão abertas e estendem-se até o dia 22 de janeiro.

As vagas são destinadas a engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e profissionais com formação superior nas áreas de Floresta e Manejo Sustentável. Todos deverão ter experiência no âmbito da docência.

Os profissionais atuarão nos cursos FICs de Agricultura Familiar, Cooperativismo Rural, Empreendedorismo Rural e Projetos Florestais. As aulas serão ministradas na modalidade de educação a distância (EaD).

“A seleção e recrutamento dos profissionais serão realizados mediante análise curricular. “Assim, os interessados devem nos encaminhar um e-mail com seu currículo anexado em arquivo com formato PDF”, explica o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

Os currículos devem ser enviados exclusivamente no endereço eletrônico [email protected]

O Ieptec é órgão responsável pela formulação e implementação de políticas públicas e do Plano Estadual de Educação Profissional do Estado do Acre. A oferta das vagas se deu mediante as prerrogativas do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA – Fase II).