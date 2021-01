Novos ônibus trazem melhorias para o transporte intermunicipal

Para melhorar a mobilidade urbana, o governo do Estado, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), tem se empenhando em garantir parcerias que viabilizem o tráfego intermunicipal.

Exemplo deste empenho foi a entrega simbólica de quatro novos ônibus, ocorrida nesta quinta-feira,14, pela empresa de transportes terrestre Trans Acreana. Os veículos começaram a rodar no dia 23 de dezembro e estão sendo utilizados nas rotas Rio Branco-Cruzeiro do Sul e Rio Branco-Assis Brasil, indo de norte a sul e leste a oeste do estado.

Participaram da solenidade o deputado José Bestene, o proprietário da empresa, Fernando Lourenço e sua equipe, a presidente da Ageac, Mayara Lima, e membros da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans).

“Essa entrega representa muito, pois demostra o compromisso por parte da empresa e do governo em buscar sempre melhorias no transporte coletivo para os usuários do estado”, ressalta o deputado estadual, José Bestene.

“Esse investimento feito pela empresa no nosso estado só demonstra a confiança que ela tem na agência que regula o transporte intermunicipal e no governo, que nos dá total autonomia para trabalhar e melhorar as condições da população. A maior vantagem que vemos nesta parceria é, sem dúvida, a confiança”, enfatiza a presidente da Ageac, Mayara Lima.