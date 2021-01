Comércio do Acre supera crise e tem melhor crescimento do País em novembro

Conforme o IBGE, através de dados publicados hoje (15/01), em novembro de 2020, o comércio varejista do Acre cresceu 7,8% frente a outubro, na série com ajuste sazonal, após duas taxas negativas consecutivas.

O Acre foi o estado brasileiro que alcançou a maior variação, seguido por Rondônia (7,2%), Rio de Janeiro (4,2%), Pará (2,7%) e Roraima (2,4%). Na série sem ajuste sazonal, houve aumento de 20,2% em novembro de 2020 frente a novembro de 2019, ante 18,2% em outubro de 2020, quinta taxa positiva consecutiva.

A Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) ficou em 5% e a Variação acumulada de 12 meses foi de 5,1%. A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Comércio Varejista do Acre e em breve será publicado no portal do Fórum.