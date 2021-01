4 Melhores apps para assistir animes; saiba mais sobre

Com o passar dos anos, as animações japonesas tem alcançado um público de espectadores cada vez maior. Não é difícil entender o sucesso do gênero, devido ao carinho que a comunidade demonstra pelos títulos. Nessa perspectiva, ano após ano o interesse pelo gênero cresce, e o fácil acesso a esse tipo de conteúdo é um dos principais fatores determinantes para isso.Hoje em dia, existem diversos serviços de streaming de animes no meio digital. Os serviços mais populares, possuem aplicativos mobile que permitem aos usuários assistir aos lançamentos mais recentes onde quer que estejam. Dessa forma, a principal proposta desses serviços é facilitar a vida dos usuários, reduzindo complicações na hora de assistir animes.

No entanto, plataformas trabalham com o streaming de maneira diferente, algumas disponibilizam os lançamentos mais recentes mediante ao pagamento de mensalidade, enquanto outras ofertam vários episódios gratuitamente, contando apenas com a presença de anúncios. Em nossa matéria confira uma lista com os melhores aplicativos para assistir animes em seu celular.

Crunchyroll

Está procurando por plataformas para acompanhar os lançamentos mais recentes dos animes da temporada? A Crunchyroll (Android | iOS | Web | Desktop) atualmente é um dos maiores serviços de streaming de anime no mercado. A plataforma combina novidades e atemporalidade, você pode assistir tanto a títulos clássicos, quanto aos filmes e episódios mais recentes da temporada, ambos legendados em português.

Página inicial do Crunchyroll – (Captura: Canaltech/Felipe Freitas)

Usuários também podem utilizar a Crunchyroll gratuitamente assistindo animes com a presença de anúncios, ou podem assinar uma das modalidades do plano premium para ter acesso ao catálogo completo sem a presença de anúncios e comerciais. O serviço por assinatura disponibiliza 1 mês de teste grátis para os usuários avaliarem os benefícios premium. Você pode assinar a Crunchyroll em planos a partir de R$ 25,00 mensais.

AniPlay!

Com ótimas avaliações de seus usuários, AniPlay! (Android) é uma plataforma que tem ganhado certa notoriedade. A plataforma já oferece mais de 1.500 títulos diferentes em HD, com um design minimalista e intuitivo para navegação.

Página inicial do AniPlay! – (Captura: Canaltech/Felipe Freitas)

Além disso, o aplicativo oferece recursos interessantes similares a Netflix, permitindo que seus usuários visualizem um histórico e continuem a reprodução de animes a partir do ponto em que haviam parado.

HIDIVE

HIDIVE (Android | iOS | Amazon) é uma plataforma de streaming de animes e filmes. O serviço conta com atualizações diárias adicionando novos títulos, simulcasts e OVAs ao seu catálogo, com áudio e legenda em inglês.

Dessa forma, a plataforma tem adquirido popularidade por contar com animações que ainda não estão disponíveis em outros serviços como a Crunchyroll, por exemplo. O serviço é pago e custa US$ 4,99 por mês ou US$ 47,99 no plano anual (cerca de R$ 27,15 para o plano mensal e R$ 261,10 para o plano anual, segundo a cotação do dolar atual).

Página inicial do HIDIVE – (Captura: Canaltech/Felipe Freitas)

Os usuários podem testar o serviço da plataforma gratuitamente por 30 dias e, caso queiram cancelar sua assinatura, nenhum valor será cobrado. Para se cadastrar na plataforma é necessário ter um cartão internacional ou uma conta no PayPal.

Goyabu Animes

Também com ótimas avaliações, o Goyabu Animes (Android | Web) disponibiliza em seu aplicativo uma interface intuitiva e organizada, permitindo que usuários encontrem com facilidade os animes que estão procurando. Atualmente a plataforma, conta com mais de 2.700 animes disponíveis em Full HD.

Página inicial do Goyabu Animes – (Captura: Canaltech/Felipe Freitas)

Além disso, o aplicativo também oferece algumas opções para organização como a criação de uma “Lista de favoritos”. Dessa maneira, o serviço tem adquirido bastante popularidade entre a comunidade.

fonte; CanalTech