Setor de serviços do Acre supera todos os Estados em novembro de 2020

Em novembro de 2020, o volume de serviços no Acre cresceu 9,0% frente a outubro, na série com ajuste sazonal, depois de caído 1,8% no mês anterior. O índice do Acre é o maior do Brasil. Em seguida vieram os estados de Alagoas (8,7%), Pernambuco (5,2%) e Goiás (3,9%).

O índice Brasil ficou em 2,6%. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com novembro de 2019, o volume de serviços cresceu 1,4 % em novembro de 2020.

No acumulado do ano, o volume de serviços caiu 8,7% frente a igual período de 2019. O acumulado nos últimos doze meses (8,5%) manteve a trajetória descendente que vem desde janeiro (6,3%). Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A

equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim de Serviços do Acre e brevemente será publicado no portal da instituição.