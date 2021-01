A SENADORA MAILZA GOMES (PP) revelou ontem que, a conversa recente que teve com o governador Gladson Cameli deixou o caminho aberto para ele voltar a militar no PP, de onde se encontra afastado, desde a eleição municipal, para apoiar a candidata do PSB, Socorro Neri.

O ato oficial do seu novo engajamento deve ser anunciado em fevereiro, em data a ser marcada para a confraternização do partido. “Foi uma conversa entre amigos do mesmo partido”, contou a senadora.

Durante a conversa de ontem com o BLOG DO CRICA, a senadora Mailza Gomes (PP) anunciou que, caso o governador Gladson mantenha a sua decisão de disputar a reeleição, ele será o seu candidato e do PP.

Mesmo com o retorno partidário do Gladson, a senadora Mailza Gomes (PP) continuará a ser a presidente do partido, até pelas boas relações que tem com a direção nacional.

O GIGANTE QUE ENCOLHEU

LEITOR ATENTO DO BLOG mandou ontem um comentário, que transcrevo: “Se fala tanto no MDB. O MDB é um gigante que encolheu. Perdeu a eleição para as prefeituras maiores, como Rio Branco e Cruzeiro do Sul; e vitória relevante teve apenas em Sena Madureira, o terceiro colégio eleitoral do estado. As demais prefeituras que ganhou são nanicas nos votos, como Manuel Urbano, Rodrigues Alves, Santa Rosa e Acrelândia. Que gigante é esse, Crica?”. Fica feito o registro do comentário do leitor.

PUXADOR DE VOTOS

DENTRO DO PT há quem defenda a candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre para deputado estadual, para ser um puxador de votos e ampliar a bancada na ALEAC.

REDUTO MAIS FORTE

MARCUS continua sendo bem aceito por uma boa parcela da população de Rio Branco, por sua passagem pela prefeitura, onde conseguiu projetar bem a sua imagem.

VISTO COMO BRINCADEIRA

UMA ALTA FIGURA DO GOVERNO revelou ontem ao BLOG DO CRICA de que, a indicação pelo prefeito Tião Bocalom do seu agregado “Valtim”, para ser o secretário de Agricultura do estado, foi vista como uma “brincadeira”.

CADA QUAL NO SEU QUADRADO

É UMA equação muito fácil de ser resolvida pelo prefeito Tião Bocalom, basta nomear o “Valtim” para a secretaria municipal de Agricultura, para tocar seu projeto agrícola.

APENAS UM BOA PRAÇA

O “Valtim” é uma daquelas pessoas que podem ser chamadas de “boa praça”, uma figura afável, mas sem nenhum perfil para comandar a pasta da Agricultura.

LONGE DO EXTREMISMO

QUANDO uma vacina como a Coronavac tem pouco mais de 50% de imunização, significa dizer que; se o vacinado for contaminado pela Covid, não terá mais que baixar hospital, e acaba a chance de ser vitimado pelo vírus, porque já existem os anticorpos. É assim que a ciência lê, e não pela linha do extremismo, o político ou o religioso.

RECUSO A DISCUSSÃO

CONDENO e rejeito a discussão com quem tem posições extremistas. Simplesmente, passo ao largo do debate.

MÉRITO RECONHECE

PODE-SE gostar ou não da Socorro Neri, mas ninguém pode dizer que não foi boa prefeita. Em dois anos de gestão teve muitas conquistas, e entregou a prefeitura enxuta e saneada. Seu erro foi o de não fazer política.

IDEOLOGIA NÃO É SANTIDADE

RECUSO sempre de fazer comentários olhando a cor partidária, o que foco sempre é na qualidade do político. Conheço muito canalha, tanto na esquerda como na direita.

PROBLEMA SÉRIO

A CONTAMINAÇÃO pela dengue é um problema sério na capital. As ações de limpeza e atuação na prevenção, como fez a prefeitura na Cidade do Povo, se fazem necessárias também em outros bairros endêmicos.

NINGUÉM É IMUNE À CRÍTICA

AINDA É CEDO para julgar a gestão do Tião Bocalom, mas isso não implica em dizer que não se pode registrar e criticar derrapadas iniciais na montagem da equipe.

PARADAS INDIGESTAS

A SE CONFIRMAR uma candidatura a deputada federal do deputado Roberto Duarte (MDB), este teria que enfrentar três feras na sua área: Jéssica Sales, Flaviano Melo e Mazinho Serafim. O MDB fará no máximo dois Federais.

ABAIXO DO ESPERADO

O ROBERTO DUARTE foi um deputado atuante até aqui, mas isso não refletiu em votos na disputa para a prefeitura da capital, onde foi um pífio quarto colocado.

GANHARIA UMA VAGA

TALVEZ, não goste de política, mas se gostasse, a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Bety Cameli, por certo seria uma candidata a deputada estadual forte, no Juruá.

MELHOROU A GESTÃO

A SESACRE, tem problemas pontuais, mas melhorou nesta segunda gestão do secretário Alysson Bestene, por isso é improvável que seja remanejado para o gabinete civil, em plena pandemia, e com a campanha de vacinação na porta. Aliás, vem se conduzindo bem no combate á Covid.

FRASE MARCANTE

“A boca do sábio está em seu coração. O coração do ignorante está em sua boca”. Ditado turco.