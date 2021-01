Processo seletivo do Detran será realizado no primeiro semestre de 2021

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), já deu início aos procedimentos legais para a realização de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas temporárias para funções técnicas e operacionais no órgão.

Serão 62 postos, distribuídos entre Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul, para os cargos de orientador de trânsito, técnico administrativo/vistoriador e examinador de trânsito. O certame vai atender a demanda provocada pela saída de servidores temporários, com o fim dos contratos resultantes de dois outros processos seletivos realizados pela autarquia em 2015 e 2018.

A seleção terá prova escrita como fase eliminatória e classificatória para todos os cargos. Já para a função de vistoriador também haverá investigação social e criminal como critério de eliminação.

O edital do processo seletivo deve ser publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) nos próximos meses, visto que o Detran já obteve autorização para assinatura do contrato com a empresa organizadora do certame, que depois disso terá até 120 dias para cumprir todas as fases do procedimento.