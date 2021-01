PRF recupera moto roubada por dupla que invadiu casa em Rio Branco

Policiais Rodoviários Federais recuperaram na noite da última terça-feira, 12/1 uma motocicleta que havia sido roubada momentos antes no bairro Belo Jardim. O criminoso foi detido por volta das 21h, no km 122 da BR 364, no município de Rio Branco.

O condutor do veículo de cor vermelha passava em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros condutores, quando foi abordado pela equipe da PRF que fazia patrulhamento de rotina no local. Na abordagem, o homem disse que estava sem documentos e que a moto pertencia ao seu irmão. Após consulta ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública foi constatado que a motocicleta era fruto de um roubo à residência que tinha acabado de ocorrer.

As vítimas compareceram à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal e narraram os fatos acontecidos. Elas informaram que estavam em casa quando dois homens armados com revólveres invadiram a residência e sob grave ameaça roubaram os seus pertences e o veículo.

Além da motocicleta, foram encontrados com o homem, um relógio e dois celulares. A ocorrência foi entregue na Delegacia de Flagrantes da capital.