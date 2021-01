O SENADOR Márcio Bittar (MDB) está se transformando num vendedor de ilusões dentro do MDB. Esqueceu a lição do Jardim de Infância de que, na política, só se oferece a mercadoria disponível na prateleira.

Garantiu que o governador Gladson Cameli apoiaria a candidatura da Leila Galvão (MDB) para a prefeitura de Brasiléia, e não aconteceu. A mesma promessa fez para o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), de que o Gladson estaria no palanque do Fagner Sales (MDB), em Cruzeiro do Sul, e o Gladson foi para o palanque do Zequinha (PP).

Agora, acena para os ávidos emedebistas em aderir ao governo do Gladson; de que, o partido ganhará a secretaria de Educação de porteira fechada. Promessa que dá até para cego desconfiar.

É bom o MDB não se iludir fazendo as contas de quantos cargos de confiança tem a Educação, para distribuir entre os afilhados; e o senador Márcio Bittar (MDB) parar de prometer o que não tem em mãos para dar, ou daqui há pouco, vira um Zé Promessa. O que é ruim para um político.

FRASE QUE SE APLICA

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) é muito pragmático sobre a relação dos prefeitos com o governo. Já citou ao BLOG de que os senadores e deputados federais são mais importantes para os prefeitos, por causa das milionárias emendas parlamentares, que o Executivo.

O POLO SE INVERTEU

A POLÍTICA é feita de cenários. No cenário de 2022, os prefeitos passarão a ser protagonistas. Por um motivo: os candidatos a governador, deputado e senador, baterão nas suas portas em busca de apoio para suas campanhas.

FIZERAM AS CONTAS, CARAS-PÁLIDAS?

NÃO SE PODE fazer análise política sem pensar no próximo passo. Se o Gladson Cameli for candidato à reeleição, ganhar; e em 2026, sair para o Senado, que será natural, ou tomará a vaga do Márcio Bittar (MDB) ou do Petecão (PSD). Já fizeram estas contas, caras-pálidas?

ENFIM, UM ACERTO!

ESCOLHA positiva, a do ex-vereador Marcos Luz para a diretoria do RBtrans. Se conseguir mudar a imagem carrasca do órgão, que só focava em multar na gestão passada, e focar em campanhas educativas, o novo gestor já terá feito um trabalho de bom tamanho no órgão.

ESCANCARAR A RELAÇÃO

UMA RELAÇÃO que o prefeito Tião Bocalom tem que escancarar para a opinião pública, e sobre a parceria da prefeitura com a empresa que administra a Zona Azul.

MULTAR É A META

NÃO SE CONHECE uma campanha de educação no trânsito, feita pela empresa que gere a Zona Azul. Sua única razão de existir, parece ser multar os motoristas.

CAVALO SELADO

NA POLÍTICA, o cavalo selado passa uma vez. Com o Vale do Acre sem um deputado federal, ficam estes votos no varejo para candidatos de fora da região. Por isso, a prefeita Fernanda Hassem acerta em focar ser candidata.

MEIO ATABALHOADA

A IMPRESSÃO que passa estes poucos dias de gestão do prefeito Tião Bocalom, é de que se encontra atabalhoada.

A CABEÇA QUE MAIS ROLA

SEMPRE que se fala em mexidas no primeiro escalão do governo, um nome que sempre vem à baila é o do secretário de Agricultura, Edivan Maciel. Quando se fala muito num assunto dentro de governo, acaba ocorrendo.

NÃO MUDA NADA

MANTER o deputado Gerlen Diniz (PP) na liderança do governo não vai mudar o quadro do governo com a ALEAC. Porque vamos assistir de novo um Gerlen se esgoelando contra a oposição, e o resto da base calada.

FORMA LEGAL DE RASGAR DINHEIRO

UM GOVERNANTE deveria proibir aos seus secretários de gastar recursos com as inócuas “consultorias”. É uma forma legal de rasgar dinheiro público com burocratas.

POUCOS NOMES

UMA LEVE olhada no primeiro escalão do prefeito Bocalom, e se percebe que poucos se destacam.

SOMBRA DO BOCA

O eterno assessor político do prefeito Tião Bocalom, durante todo seu tempo de vacas magras, o Valtim, continua sendo a sombra do velho boca, e prestigiado.

ÁGUA NO CHOPP

O QUE PROPALAM é que, o Bocalom tinha como meta convencer o governador Gladson a fazer do Valtim o secretário de Agricultura do estado, e deu água no chopp.

FOCANDO EM 2022

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) disse ao BLOG que vai estar no processo sucessório de 2022. “Vou iniciar um período de consultas e conversas sobre como podemos fazer para o propósito de recomeçar uma nova fase da nossa luta política”, observou JV.

CANDIDATURA COBRADA

JV DESTACOU AO BLOG que tem sido cobrado e incentivado para disputar a eleição do próximo ano, mas ressalva ser uma decisão que tem de ser compartilhada.

FRASE MARCANTE

“Quem cabras não tem e cabritos vende, de algum lugar lhe vêm.” Ditado espanhol.