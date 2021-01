Aposta do interior da Bahia leva bolada de R$11,8 milhões da Mega-Sena nesta quarta-feira (13)

Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.

O primeiro prêmio principal da Mega-Sena de 2021 será pago a uma aposta realizada na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, que tem o direito de receber nada menos do que R$ 11.854.874,71. As dezenas cravadas pelo bilhete premiado do concurso 2.334 da loteria foram: 04 — 13 — 20 — 22 — 25 — 60.

Além do prêmio principal, 66 pessoas acertaram a quina do sorteio desta quarta-feira (13) e têm o direito de receber R$ 34.602,68 cada. Outros 4.609 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e podem sacar R$ 707,86 cada.