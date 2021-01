A maioria dos partidos grandes e médios terão candidatos a presidente, governador e Senador nos estados se quiserem continuar existindo em função das regras que vem mudando o sistema eleitoral.

No Acre, por exemplo, MDB, PSDB, DEM, SD, PSL, PT, PSB, PDT, PSD e PSOL deverão ter candidatos a governador e senador no 1º turno. É o que exige as direções nacionais.

O PROGRESSISTA também. Essa é a importância de o governador Gladson Cameli permanecer em um porto seguro para garantir a disputa com o partido que mais cresceu no Acre na última eleição. Porém, há um problema:

Se o senador Petecão decidir disputar o governo, o prefeito da capital Tião Bocalom, mesmo sendo PROGRESSISTA, vai com ele. Alguém duvida?!

“É melhor dois passarinhos voando do que um na gaiola”. (Para-choque de caminhão)

. Uma eleição é imbricada na eleição seguinte.

. Para governador, até agora, só existem dois candidatos.

. Gladson Cameli (PP) já deixou claro que será candidato à reeleição.

. O senador Sérgio Petecão (PSD) faz o jogo nos bastidores analisando os desdobramentos com muita cautela.

. No âmbito dos demais partidos que se uniram para derrotar o PT, o único que poderia se aventurar em uma candidatura seria o MDB, mas lhe falta um nome.

. O que tem, o senador Márcio Bittar, é radicalmente contra essa ideia.

. Para ele, “uma aventura”.

. PSDB, sem chances

. Ao verificar atentamente os números do governo Donald Trump, descobre-se que não foi tão ruim quanto parece; o problema dele foi a língua, o festival de besteirol que falava.

. Tivesse lido, estudado e refletido sobre os conselhos que a Bíblia dá sobre como controlar a língua talvez tivesse até vencido a eleição.

. Era Deus prá cá, Deus prá lá, mas nunca leu a Bíblia; na verdade Trump é um jogador de cassino.

. Aposta alto, mas não gosta de perder.

. Ninguém gosta, mas controlar-se na derrota faz parte da vida.

. O voto distrital deve ser debatido na Câmara e Senado já para as próximas eleições; essa eu pago para ver.

. Mas que alguma manobra será feita para garantir a facilidade da reeleição dos atuais parlamentares isso vai sim.

. O jogo é bruto!

. Deputado Luís Gonzaga (PSDB) denunciando a invasão de Mâncio Lima por parte de criminosos e traficantes.

. O deputado Roberto Duarte (MDB) deverá ser candidato a deputado federal em 2022 com amplas chances de sucesso.

. Bem lembrado, o vice-governador Major Rocha (PSL) juntou os panos com o MDB numa parceria dosada com o PSL.

. Alianças ainda são um bom caminho!

. Ninguém sabe quem fica e quem sai do governo no comecinho de fevereiro; uma aflição só nas secretarias.

. A vida é cheia de solavancos!

. O general Mourão voltou da Covid-19 e já quer tomar a vacina.

. Toma, Mourão!

. Um homem sábio esse Mourão, equilibrado!

. Tem jabuti na forquilha!

. Bom dia!