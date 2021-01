No DNIT, governador mostra o que é prioritário para infraestrutura do Acre      

O governador Gladson Cameli reuniu-se nesta terça-feira (12) com o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Antônio Santos Filho a quem pediu aprovação de projetos com a construção do anel viário de Brasiléia, recuperação da BR 364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e a construção da ponte sobre o rio Juruá com acesso ao município de Rodrigues Alves.

Cameli também quer apoio para a construção do viaduto da Corrente, em Rio Branco.

“Precisamos realizar essas obras que visam melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos acreanos e, assim, gerar mais emprego e renda à população”, disse ele.