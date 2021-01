Militares do Exército resgatam jovem que estava desaparecido no Acre

pós uma operação realizada entre os dias 1º e 7 de janeiro, militares do Exército Brasileiro resgataram um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde o dia 30 de dezembro de 2020, nas imediações da Comunidade Triunfo, no município de Marechal Thaumaturgo, no estado do Acre. A operação de busca e salvamento foi conduzida por uma tropa de seis militares do Destacamento Especial de Fronteira (DEF) de Marechal Thaumaturgo, subordinada ao Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Juruá / 61º BIS).

Depois de sete dias de buscas, o adolescente foi encontrado pelos militares do Exército, que prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o menor ao Posto Médico de Marechal Thaumaturgo. Na ocasião do resgate, o jovem aparentava debilidade física e notável perda de peso. Segundo os enfermeiros que realizaram o atendimento no posto médico local, o menor encontrava-se bem e recuperando-se rapidamente.

A operação foi desencadeada para apoiar o 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate à Incêndio Florestal/Urbano de Cruzeiro do Sul (4º BEPCIF), que não possui efetivos na região. Todavia, o 4º BEPCIF destacou um efetivo de dois bombeiros militares para o local que, com moradores da comunidade, permaneceram até o final das buscas.