Janeiro Branco: Serviço Social do Comércio reitera a importância do auxílio à saúde mental

Em alusão à campanha nacional Janeiro Branco, o Sesc no Acre reitera a importância da promoção da saúde mental com o debate em relação às doenças como depressão, transtornos de ansiedade e estresse. Profissionais de saúde alertam para o aumento exponencial de casos, evidenciando o risco de uma população emocionalmente instável por meses e até anos.

Antes da pandemia, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) já apontavam o Brasil como o maior em número de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem com o transtorno.

A campanha Janeiro Branco acontece no Brasil desde 2014 e coloca em foco temas como saúde emocional, psicoeducação e harmonia nas relações, promovendo a prevenção de doenças mentais e emocionais. O Janeiro Branco convida todos a pensarem em suas vidas pessoais e profissionais, e também na qualidade de seus relacionamentos, gerando reflexões sobre a importância da promoção da saúde mental.

Estar atento aos sintomas é importantíssimo. Tristeza e medo são emoções básicas e fazem parte da vida de todas as pessoas e quando e quando ocupam a maior parte do dia e são acompanhados como alterações no apetite, sono, falta de energia, depressão, transtornos de ansiedade, estresse e outros sinais, é o momento de acionar a intervenção um profissional.

Como posso ajudar:

– Informar-se sobre o assunto;

– Indique o endereço de um CAPS – Centro de Atenção Psicossocial em sua cidade;

– Transmita uma mensagem sobre o problema;

– Converse, sobre o que você está sentindo, com alguém em que você confia;

– Grave um áudio ou um vídeo para as pessoas, auxiliando na prevenção sobre o sofrimento mental;

– Formule uma mensagem positiva sobre como lidar com sofrimento mental;

– Divulgue as políticas públicas para promoção de saúde mental.