Governador Gladson Cameli busca recursos e apoios em Brasília

O governador Gladson Cameli chegou nesta terça-feira, 12, em Brasília para participar de diversas reuniões em busca de recursos e apoios para o Acre. Na pauta, assuntos abrangendo desde a área de transporte e infraestrutura à saúde, incluindo a vacina contra a Covid-19.

Na manhã desta terça-feira, o governador já se reuniu com o diretor da Azul Linhas Aéreas, Fábio Campos, a quem solicitou a possibilidade de a empresa realizar transporte de passageiros no estado, abrangendo o trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul com destino a Manaus (AM), que é um centro de conexão de passageiros, possibilitando que estes alcancem seus locais de destino.

“Nosso objetivo é oferecer mais oportunidade de transporte, encurtar distâncias, possibilitar rapidez nos deslocamentos e reduzir custos para a população do nosso estado. E as empresas aéreas são fundamentais no processo”, explicou Gladson Cameli, destacando ainda “o importante serviço que a Azul já presta no transporte de cargas nessas duas cidades”.

A reunião foi realizada na sede da Representação do Governo do Acre e Brasília (Repac) e contou com a participação do procurador-geral do Estado, João Paulo Setti. O procurador reforçou a defesa do governador Cameli para o transporte de passageiros, lembrando que, em virtude da necessidade de atender à população, há incentivo do Estado com redução de ICMS para estas empresas.

O diretor da Azul garantiu ao governador que o Acre poderá ser inserido no plano de operação que a empresa está desenvolvendo para a Amazônia. “Esse plano está começando a ser desenvolvido e abrange muitos locais desatendidos na região”, explicou Fábio Campos, que se dispôs a realizar novo encontro com o governo logo que o plano estiver fechado.

Agenda

Na tarde desta terça-feira o governador irá se reunir com o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, general Antônio Santos Filho, para tratar sobre sobre projetos referentes ao anel viário do município de Brasileia.

Na quarta-feira, 13, às 11 horas, Cameli terá reunião no Ministério da Economia, onde irá buscar alternativas para a entrada em operação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre. O encontro será com a secretária executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), Natasha Miranda.

Vacina

Ainda na quarta-feira, às 15 horas, Gladson Cameli terá audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar sobre a vacina contra a Covid-19. A audiência está marcada para às 15 horas, no gabinete do Ministro, na Esplanada dos Ministérios. O governo do Acre prevê a compra de 1,2 milhões de doses de vacina e início da vacinação dia 25 deste mês de janeiro.