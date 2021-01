Flávio Silva é oficialmente o novo secretário da Casa Civil do governo do Acre

Homem de confiança de Gladson Cameli, Flávio Pereira da Silva é o novo secretário da Casa Civil do governo do estado. Sua nomeação consta no Diário Oficial desta terça-feira, 12.

Flávio Silva vai substituir o todo poderoso Ribamar Trindade que, após desgaste dentro do governo, foi exonerado por Cameli. O novo secretário faz parte do staff de Gladson desde a época em que o atual governador era deputado federal e tem livre trânsito no Palácio Rio Branco.

Flávio atualmente exercia a função de diretor no gabinete de Gladson Cameli.