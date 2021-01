Defesa Civil de Rio Branco informa que Rio Acre apresenta vazante nesta terça-feira, 12

A Defesa Civil Estadual e Municipal acompanham com detalhes a movimentação dos rios no Acre neste período. Com alagações já registradas em Tarauacá e Cruzeiro do Sul, e com expectativas de muitas chuvas para o período de inverno amazônico, as autoridades já temem uma enchente em Rio Branco.

Por isso, o monitoramento diário, tanto do nível dos rios quanto da expectativa de chuvas para os próximos dias, é tão importante.

A boa notícia é que a Defesa Civil de Rio Branco informou nesta manhã que toda a bacia do Rio Branco apresenta vazante nesta terça-feira, 12. O nível do Rio Acre registrou na medição das 6 horas da manhã, 9,35 metros. O número é mais de meio metro a menos do que o registrado na medição de 24 horas atrás.