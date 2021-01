Bandidos que roubaram caminhonete em Boca do Acre são presos a caminho da Bolívia

Durante mais uma etapa da Operação Hórus, do Programa V.I.G.I.A, (Vigilância, Integração,Governança,Interoperabilidade e Autonomia, policiais do Grupo Especial de Fronteira, Gefron), conseguiram impedir o roubo de uma caminhonete furtada na cidade amazonense de Boca do Acre, distante 200 km de Rio Branco, na madrugada desta terça feira (12).

Os militares realizavam abordagem de veículos entre as cidades de Senador Guiomard e Capixaba quando se aproximou uma caminhonete modelo Triton. Nela estava apenas o motorista. Abordado, o condutor caiu em contradição ao ser questionado pelos militares que logo descobriram se tratar de um roubo. O veículo está registrado no nome de um empresário e foi furtado da residência da família no ramal do Monte, em Boca do Acre, confessou o criminoso.

O motorista decidiu colaborar com a polícia e revelou ainda que receberia R$ 1 mil para entregar o carro a dois homens que aguardavam em Capixaba. Os policiais assumiram a direção da caminhonete e seguiram até o local indicado onde apenas um comparsa aguardava em uma moto. O bandido foi surpreendido e preso.

O delegado Rêmulo Diniz, que comandou a operação, fez contato com a polícia em Boca do Acre, para irem até a residência da família, onde estavam em poder dos assaltantes até que o veículo cruzasse a fronteira do Brasil com a Bolívia. Os presos foram levados para a Delegacia da cidade e o veículo apreendido para ser entregue ao proprietário.

A ação do Gefron alcança uma das metas do Plano Estadual de Segurança Pública, que é reduzir o roubo de veículos levados para a Bolívia.