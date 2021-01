Governo prorroga para 31 de janeiro prazo de pagamento do IPVA 2021 no Acre

Visando minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 na economia local, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), prorrogou até o dia 31 de janeiro de 2021 o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 11, pela Lei nº 3.687, de 7 de janeiro de 2021.

O vencimento da cota única será até o dia 31 de janeiro do ano corrente, cujos vencimentos originais ocorreram no último dia útil dos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, com redução de cem por cento da multa e dos juros de mora.

“A medida que estamos tomando é uma forma do governo ajudar muita gente que talvez esteja em dificuldade por conta das consequências da pandemia de COVID-19. É uma forma de aliviar o caixa das empresas, dos cidadãos”, explicou o secretário de estado da Fazenda, Rômulo Grandidier.

O contribuinte deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual no site www.detran.ac.gov.br, retirá-lo no Posto Fiscal do IPVA localizado nas dependências do Detran-AC ou, ainda, solicitá-lo ao órgão fazendário estadual de seu município.