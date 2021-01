Com aumento de mortes, Comitê da Covid-19 decide manter Acre na Bandeira Amarela

O governo do Estado, por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, realizou na tarde desta sexta-feira, 8/1, a décima quinta coletiva de anúncio de classificação de risco do avanço da pandemia, que colocou todo o Acre em Bandeira Amarela (Nível de Atenção) no período avaliado entre 20 de dezembro e 2 de janeiro.

Segundo a avaliação do Comitê, as três regionais de saúde do Estado registraram aumento no número de óbitos pela doença. Se no período epidemiológico passado haviam sido 13 mortes, agora o número passou para 32. Os dados recentes de confirmação da doença por RT-PCR também apontam para um aumento no número de casos para os próximos dias.

Segundo a coordenadora do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, a pandemia não está perto de acabar e a manutenção dos cuidados básicos segue essencial. O Comitê já está procurando se alinhar com as novas prefeituras, lembrando que o trabalho de controle da doença só é possível com a participação de todos. Até mesmo o estado vizinho, Amazonas, foi lembrado devido ao aumento drástico dos casos e mortes por Covid-19.

“O Comitê já se colocou à disposição dos novos prefeitos para que possamos trabalhar em conjunto. Por isso, alertamos a população de que a pandemia não acabou e as medidas sanitárias precisam ser adotadas e cumpridas. Usem máscaras, lavem as mãos, evitem a aglomerações”, reforça a coordenadora.

A próxima avaliação da classificação de risco do estado está marcada para o dia 22 de janeiro.