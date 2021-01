Apple Car Hyundai confirma consulta desenvolvimento de carro

Onde há fumaça, há fogo. As últimas semanas têm apresentado inúmeras informações sobre o Apple Car, mítico projeto de carro elétrico e autônomo que a Apple estaria desenvolvendo. Depois de alguns rumores sobre uma possível data de chegada do veículo, finalmente uma informação mais do que concreta: a Hyundai foi consultada para ajudar a Maçã na fabricação desse carro.

Essa informação surgiu após o site sul-coreano Hankyung publicar que a montadora estaria em conversas com a Apple para a fabricação desse carro. Após essa notícia, o pessoal da CNBC entrou em contato com a empresa e obteve a confirmação de modo oficial, mas com mais alguns esclarecimentos.

Segundo a Hyundai, a Apple conversou não apenas com ela, mas com outras montadoras para avaliar possíveis parcerias para o desenvolvimento do Apple Car. A publicação foi mais a fundo e revelou que, nas conversas com a Hyundai, a gigante de Cupertino teria negociado a produção bruta das baterias desse veículo, forjadas com tecnologia da própria Apple.

Mesmo com essa afirmativa, a Hyundai ressalta que nada foi fechado ou assinado. Portanto, esperemos por mais informações.

Mercado reagiu

Após a confirmação de que a Hyundai estava conversando com a Apple, o valor das ações da montadora na Bolsa de Valores da Coreia do Sul subiu 20%, muito mais do que quando, por exemplo, a empresa confirmou que investiria pesado em carros elétricos, ou quando anunciou sua nova plataforma para veículos eletrificados.

De todo modo, com os inúmeros rumores e a aproximação da CES 2021, devemos ter mais informações nos próximos dias.

Fonte: Mashable, Hankyung (em coreano) e CanalTech