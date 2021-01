Acre lidera casos confirmados de Covid-19 em testes realizados nas farmácias

Já passa de 2 milhões o número de testes rápidos da Covid-19 realizados no varejo farmacêutico desde o fim de abril. E as últimas três semanas de 2020 registraram um recorde absoluto de atendimentos. Os dados são da Abrafarma.

O volume total é de 2.031.522, considerando o período de 28 de abril de 2020 a 3 de janeiro de 2021 – sendo 306.818 resultados positivos (15%) e 1.724.704 negativos (85%). Chama a atenção o rápido aumento na procura nos últimos dois meses. A marca de 1 milhão de testagens foi alcançada em 27 semanas, mas depois foram necessárias apenas nove para o índice dobrar.

Só no intervalo de 14 a 20 de dezembro foram 141.765 testes. Já entre os dias 21 e 27, o número saltou para 186.532. O período de 28 de dezembro a 3 de janeiro registrou 154.717 atendimentos. Até então, o número máximo em uma semana havia sido de 110.046.

A Região Norte permanece encabeçando o percentual de casos confirmados, com três estados nas três primeiras colocações – Acre (27,05%), Amazonas (27%) e Amapá (25,14%). O Nordeste também apresenta um viés de alta, com quatro estados acima de 20% – Paraíba (22,4%), Pernambuco (22,37%), Rio Grande do Norte (20,57%) e Ceará (20,51%). Para conferir a pesquisa completa, clique aqui.

Fonte: Redação Panorama Farmacêutico