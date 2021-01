COM A DESISTÊNCIA do deputado Géhlen Diniz (PP) em continuar como líder do governo na ALEAC, onde se portou de maneira firme no combate aos deputados da esquerda, como o PSB-PCdoB-PT- críticos ferozes do governo Gladson Cameli- um novo nome começa a tomar corpo na base de apoio do governo para suceder Diniz na difícil missão, o do centrado e comedido deputado Pedro Longo (PV). Longo é um Juiz aposentado, fala com fluência e, tem como principal característica a de ser um político conciliador. O que é muito importante para quem ocupa a liderança do governo em uma casa legislativa. Pedro Longo disse ao BLOG que só aceitaria ocupar o posto se fosse dentro de um consenso entre os deputados governistas e o governador Gladson Cameli. É um bom nome posto na discussão.

CALADO GANHARIA MAIS

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, criou a primeira polêmica tola ao trombar com a ciência ao afirmar que, todo mundo tem de pegar a COVID. Tolice bolsonarista, que já foi desmistificada pela ciência.

FEIJÃO COM ARROZ

O secretário Frank Lima tem que fazer o feijão com arroz de acabar com as filas nos Postos de Saúde, e evitar ficar defendendo teses toscas da contaminação de rebanho.

JOGO PARA A PLATÉIA

ACONTECEU ANTES do que o esperado o recuo do prefeito Bocalom de não ceder cargos para os vereadores. Vereadores já começaram entregar currículos no gabinete civil. Quem ajuda ganhar a eleição, ajuda a governar.

BOATO MALUCO

CORREU ONTEM o boato da queda do chefe do gabinete civil do governo, Ribamar Trindade. Tão verdadeiro como nota de 500 reais. Deve ter surgido no grupo que não gosta dele, por não permitir ilegalidades no governo.

FAKE NEWS

MANDEI MENSAGENS ontem ao governador sobre a veracidade do boato da demissão. O Gladson me respondeu que, não há nada disso. E o Ribamar, de férias, falou não saber de nada sobre a história. Fake News!

BODE NA SALA

INDAGARAM ontem em e-mail ao BLOG como é que um secretário contrata uma empresa para fazer uma consultoria, e contrata a mesma empresa para fiscalizar a consultoria. Se for verdade, colocaram um bode na sala.

RESOLVER URGENTE

O PREFEITO TIÃO BOCALOM precisa resolver urgente esta confusão no Shopping Popular de pessoas beneficiadas que não eram camelôs, gente alugando sala, camelô com mais de uma sala, para saber se é ou não verdade a falada zorra. Até porque, isso está virando uma bola de neve.

LUZ VERMELHA

A CONVERSA entre o governador Gladson e a senadora Mailza Gomes (PP) foi de luz vermelha. Volta do GLDSON ao PP, reeleição da senadora Mailza Gomes (PP); espaços no governo, foram assuntos que estiveram na pauta.

COMEÇAR A ANDAR

CASO a senadora Mailza Gomes (PP) juridicamente possa ser candidata à reeleição tem de começar a esquecer um pouco Brasília, e passar a andar pelos grotões do estado.

TEM QUE RELUZIR

A secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, tem uma tarefa nada fácil pela frente, a de projetar o órgão, uma área na qual a prefeita Socorro Neri melhor se saiu.

CONTESTAÇÃO JUSTA

MUITA JUSTA a contestação feita pelo prefeito Tião Bocalom de que vai exigir uma frota de ônibus modernos e com Ar-Condicionado, a maioria rodando é sucateada.

DEITARAM E ROLARAM

NENHUM PREFEITO até aqui peitou os empresários do ramo e sempre atenderem a tudo o que pediram em termos de reajuste de passagens. Vamos ver o Bocalom.

ESTE É O GRUPO

O GLADSON tem que esquecer a burrada política que fez ao apoiar na sucessão municipal para a prefeitura da capital um grupo que foi seu crítico mordaz e adversário na campanha de governo, tem que virar esta página, e buscar recompor com o grupo original de aliados.

COMPORTAMENTO DE VICE

CUSTOU, mas até que enfim o vice-governador Rocha caiu na real que o vice é um substituto eventual do governador, e só. Optou por calar e esquecer cargos.

CORDA PARA BRIGAR

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha pegou muita corda dos que orbitavam em seu entorno para brigar com o Gladson. Acabou perdendo todos os espaços no governo.

O MÍNIMO A SE ESPERAR

O QUE SE espera da atual composição da Câmara Municipal de Rio Branco é que seus vereadores sejam pródigos em fiscalizar, e não pródigos na omissão.

DORMIR COM O INIMIGO

O GOVERNADOR Gladson Cameli não pode abrir mão de indicar o vice da sua chapa se for mesmo disputar a reeleição. Vice mal escolhido, é dormir com o inimigo.

A LÍNGUA E A PRÁTICA

O PREFEITO Zequinha (PP) e seu vice Henrique Afonso (PSD) sempre foram pródigos em oratória. Agora, o buraco é mais embaixo, terão que provar na prática.

EM BOAS MÃOS

A SEGURANÇA está em boas mãos no comando do Coronel Paulo Cézar, nunca vai chegar à criminalidade zero, mas tem se saído bem no combate ao crime organizado. Foi uma das escolhas acertadas do governo.

ELEFANTE NUMA CASA DE LOUÇA

O GOVERNO federal está igual um elefante numa casa de louças no combate à pandemia da Covid-19. Virou uma Torre de Babel, onde todos falam línguas diferentes.

FRASE MARCANTE

“Tantos anos o país se descuidou do meio ambiente que, agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que tratar do ambiente inteiro”. Millôr Fernandes.