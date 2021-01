Por causa da Covid-19, o plano de contingência contra enchentes será regido por normas sanitárias no Acre. Os abrigos públicos para famílias afetadas pelas cheias dos rios devem seguir as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Precisamos de um protocolo de saúde para a criação desses abrigos. Nesse sentido iremos seguir a orientação do Comitê Covid Acre”, destacou o comandante do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista em reunião com autoridades do Estado.

Para a rotina dos abrigos, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) estabelecerá regras de distanciamento e fará testagem dos abrigados além de disponibilizar de pessoal para acompanhar as famílias.

As diretrizes foram estabelecidas nesta quarta-feira (8) durante debate entre secretários do governo estadual sobre a possível ocorrência de enchentes nos rios do Acre.

Os participantes tiveram acesso a um relatório completo de todas as ações realizadas pelos bombeiros nas cheias dos últimos anos. Esse documento será readequado para a atual situação de pandemia. Outra possível solução para o abrigamento de famílias atingidas pelas enchentes será a acolhida solidária, com subsídio do estado.