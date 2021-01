As eleições atrasaram esse ano por conta do coronavírus. Porém, o inverno veio carregado de muita chuva facilitando o retorno dos que desceram de balsa até Manacapuru. Aos poucos estão voltando.

O advogado e jornalista Aloísio Macedo Maia, criador da famosa “Balsa para Manacapuru”, com políticos derrotados, em 1970, era meu amigo.

Tão próximo que disputou a eleição como meu vice na chapa para prefeito nas eleições em Brasiléia, pelo MDB, em 1992. Perdemos. Balsa! O Zé Leite acompanhou par e passu essa história.

Ele e o Zé eram amigos mais chegados que irmãos.

Aloísio era um homem de espírito livre, inteligente, divertido, perspicaz, um gozador, recorria sempre a fina ironia. Gostava de jogar gamão e dominó. Amava futebol, jornalismo, pescarias.

“Crônicas da Cidade” era sua coluna diária no jornal ORB, narrando as aventuras da Madame Janete.

Me contou que “ir de balsa para Manacapuru” foi uma invenção do Garibaldi Brasil, junto com a corriola de gozadores da época. Era punição política por conta do movimento Autonomista.

“O melhor de ir de balsa para Manacapuru”, dizia ele, “não é a gozação do povo, mas todos que vão, voltam melhores como seres humanos porque perderam”.

Aprendemos mais sobre a vida com a derrota do que com a vitória! Manacapuru é um lugar de refletir sobre a vida, amigos e o futuro; sobre o que realmente importa.

“Mais vale ao homem estar onde a luto do que onde a um banquete”. (Salomão/Jesus de Nazaré)

. Conselho aos homens, de graça!

. Se uma mulher estiver irada, fora de controle (é comum em qualquer ser humano) saia de perto, de preferência correndo.

. Se ela lhe der um tapa, corra mais ainda, mas nunca, nunca revide!

. A mulher vai acabar perdoando, as redes sociais não perdoam!

. O senador Petecão continua no Vale do Juruá entregando e inaugurando obras!

. Vai que é tua, Petecão!

. O governador Gladson Cameli, nesse momento, muito preocupado com a Covid-19, buscando a seringa, a vacina e outras coisas mais.

. O prefeito Tião Bocalom se preparando para sua primeira alagação na capital.

. Produzir para empregar é um plano de governo em linhas gerais; falta agora o plano de execução do projeto, tipo o da presidenta Dilma, o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC!

. Até que funcionou, o bicho!

. Foram casas para todos dos lados!

. O Donald Trump me lembra o Aécio Neves quando perdeu para a Dilma Rousseff em 2014, ficou babando de ódio!

. Parecia um cachorro endiabrado!

. A Lava Jato descobriu que ele era um santo de barro, ainda por cima, oco!

. Ruiu, mas os mineiros o elegeram deputado federal!

. À época o deputado federal major Rocha, tucano do bico duro, pediu a expulsão do Aécio Neves!

. Foi um Deus nos acuda!

. Em Epitaciolândia, o prefeito delegado Sérgio Lopes (PSDB), vai ter muito trabalho para arrumar a casa.

. Não estava tão arrumada como foi informado.

. A dengue por lá explodiu.

. Aliás, em todos os lugares!

. Dengue, malária e coronavírus é a tempestade perfeita!

. Deus nos guarde!

.Bom dia!