Detran orienta usuários para o desbloqueio da plataforma de autoatendimento

Tem sido recorrente o relato de usuários do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) que, por diversos motivos, não conseguem acesso ao sistema de autoatendimento.

Diante do compromisso de oferecer um serviço de qualidade, ao investigar os motivos, o Detran percebeu que existem inúmeros cadastros preenchidos pelos usuários com erros que inviabilizam o acesso, como por exemplo incorreção no endereço de e-mail.

Outro problema comum verificado é a tentativa de solicitar cadastro com um endereço de e-mail já cadastrado, o que não é permitido pelo sistema.

Para cancelamento do cadastro, o interessado deve enviar e-mail para [email protected], a seguinte documentação:

– Imagem da solicitação de cancelamento discriminando o motivo, e assinada conforme documento de identificação;

– Imagem do documento de identificação legível;

– E-mail cadastrado;

– Telefone para contato;

– O desbloqueio do acesso é de 5 dias úteis

Acesse aqui o formulário.