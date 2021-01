Petecão viaja pelo Acre para comemorar avanço do PSD nas eleições 2020

Comemorando os resultados do partido nas eleições municipais na região, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) deu início na segunda-feira (4) a uma visita de quatro dias ao Vale do Juruá. “Nas cinco cidades do Juruá os candidatos que apoiamos venceram, então vamos nos aproximar cada vez mais dessas prefeituras com todo o apoio que pudermos. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Daremos maior atenção nosso PSD aqui, um dos partidos que mais cresceram na região na eleição, o que aumenta muito nossa responsabilidade”, disse o senador.

O PSD elegeu o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Lima, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pyanko, e 10 vereadores nos cinco municípios do Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, o vice-presidente da Câmara Municipal, Clerton Souza, e o presidente da Câmara de Rodrigues Alves, o vereador Neto do Jamilsom, também integram o partido.

O Pólo Ecoturístico Vale do Juruá abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo e é apontado por especialista como uma das regiões com maior biodiversidade da Amazônia. Seus maiores atrativos são o Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado na fronteira com o Peru, e as terras habitadas pelos índios Ashaninka. A diversidade de manifestações culturais, como o rico artesanato indígena e as festas regionais, incluindo o Santo Daime, completam os atrativos ecoturísticos do Acre.

Além de reuniões com lideranças políticas locais, a visita de Petecão à região inclui sua participação na inauguração de obras resultantes de suas emendas parlamentares.

Na terça-feira (5) estava prevista visita à cidade de Marechal Thaumaturgo, de 19.299 habitantes, onde vai participar da inauguração da rampa de acesso ao município em concreto armado, fruto de sua emenda. Em Marechal Thaumaturgo, o prefeito Isaac Pyanko é do PSD, bem como três vereadores locais. ”Só quem já subiu aquela escadaria e a rampa provisória sabe da importância da rampa definitiva que vamos entregar. Facilita a vida dos ribeirinhos”, destaca.

Em Porto Walter (12.500 habitantes), entre outras obras, o senador vai inaugurar a sede própria da Câmara Municipal, também fruto de seu empenho financeiro. “Esse tempo todo o município não tinha uma sede própria. Agora os vereadores vão ter um lugar digno para trabalhar e a população poderá acompanhar as sessões numa legítima Casa do Povo”. Em Porto Walter, dos 9 vereadores, três são do PSD.

Petecão viaja de barco até Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, uma viagem de cerca de 8 horas a partir de Cruzeiro do Sul. Os aeródromos das duas cidades foram interditados pela Agência Nacional de Aviação – ANAC, devido às más condições das pistas. “Eu já pedi uma solução à ANAC e o governo do Estado precisa resolver a situação das pistas porque a população dessas cidades não podem ficar sem voos. Em caso de urgência de saúde a situação é ainda mais preocupante. Nós da bancada federal junto com o governo precisamos resolver essa situação”, garante.