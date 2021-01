Estado terá empenho superior a R$ 77 milhões na Saúde em 2021

Enfrentar uma catástrofe global, provocada por um vírus altamente contagioso e que não conhece fronteiras, nunca foi uma hipótese cogitada, nem nos piores pesadelos de qualquer autoridade. Entretanto, priorizar as ações da Saúde sempre foi uma das principais metas do governador Gladson Cameli, ao assumir o governo do Acre, no dia 1º de janeiro de 2019.

Em 2021, o governo vai continuar investindo na melhoria constante dos serviços de saúde para atender a população acreana. No execução do orçamento de 2021, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) pretende investir R$ 77,6 milhões na construção de maternidades e hospitais, além das obras de ampliação e reforma nas unidades de todo o estado.

“Os investimentos irão preencher vazios assistenciais, uma vez que vão proporcionar melhorias das estruturas que já existem, com reforma e ampliação, e a construção de novas unidades, impactando positivamente na sociedade e oferecendo um melhor serviço de saúde para quem depende do Sistema Único de Saúde”, destaca o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

De acordo com o programa de investimentos, serão construídas mais duas maternidades, uma em Feijó e outra em Rio Branco. O planejamento também prevê a construção do Hospital Regional de Brasileia e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA Porte II) em Cruzeiro do Sul, além da terceira etapa do prédio do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Alguns projetos, a exemplo da climatização e construção da unidade de atenção especializada do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), já estão na reta final.