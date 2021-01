Azul Cargo promete entregas em prazos ainda não vistos no Estado do Acre

Moradores de todas as cidades do Acre, no Norte do país, vão receber encomendas compradas pela internet em um prazo nunca antes praticado na região. É que a partir desta terça-feira, dia 5 de janeiro , a Azul Cargo passa a operar em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, com aeronaves exclusivamente cargueiras.

Com a atuação na cidade e na capital Rio Branco, a Azul Cargo está presente nos 26 estados do país, além do Distrito Federal, e conseguirá fazer entregas em todas as cidades do Acre, utilizando a combinação logística entre o modal aéreo, rodoviário e até fluvial.

Os voos para Cruzeiro do Sul acontecerão uma vez por semana, às terças, e serão cumpridos com as aeronaves modelo Embraer 195 E1, que foram convertidas para aviões cargueiros e podem transportar até sete toneladas de materiais. As operações seguirão o trilho Campinas-Rio Branco-Cruzeiro do Sul e permitirão aos acreanos explorar mais o comércio eletrônico com a garantia de que os produtos serão entregues com integridade, rapidez e eficiência.

“Desde Dezembro, estamos atuando com nossas aeronaves cargueiras em Rio Branco e começamos o ano com essa boa notícia, passando a operar na segunda maior cidade do Acre. Com a chegada da Azul Cargo à Cruzeiro do Sul, cobriremos todas as cidades do estado, distribuindo a carga até o destino final por meio de nossos parceiros rodoviários e fluviais com prazos de entrega bastante agressivos e que hoje não são praticados por nenhum outro provedor. Essa operação regular do nosso segmento de cargas vai potencializar as transações no comércio eletrônico da região e, ao mesmo tempo, trará uma maior conectividade do estado com o restante do país”, detalha Izabel Reis, diretora da Azul Cargo.

A Azul Cargo conta com quatro aviões cargueiros da Embraer além de dois Boeings 737-400F. A frota da unidade de cargas da Azul tem ainda cinco aviões modelo ATR que transportam clientes mas que são rapidamente transformados em cargueiros, aumentando a oferta dedicada. Com uma demanda crescente por esse tipo de serviço, a Azul vem aproveitando os novos aviões para aumentar sua eficiência e a capacidade logística de seus negócios.

Além da atuação no segmento de cargas, a Azul também avalia a possibilidade de voltar a operar com aeronaves de passageiros em Rio Branco, mas ainda não há uma previsão para que isso ocorra.