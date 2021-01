Arrecadação de ICMS  no Acre cai 4,18% em novembro de 2020      

Conforme o Boletim de Arrecadação do Conselho Nacional de Política Fazenda (Confaz) acessado em 22 de dezembro, até o mês de novembro de 2020, o governo do Acre arrecadou 4,18% a menos de ICMS que no mesmo período de 2019, devido às medidas de distanciamento social implementados pelas autoridades em função da Covid-19.

Em ampla recuperação desde o mês de agosto, a expectativa é que, no mês de dezembro, a arrecadação possa aumentar e compensar as perdas provocadas pela pandemia.

A diferença até novembro, entre 2019 e 2020, é de R$ 53,71 milhões. Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.