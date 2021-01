Acre recebe mais de R$ 1,5 milhão para reforma do hospital de Mâncio Lima

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu mais de R$ 1,5 milhão para atender a reforma do hospital de Mâncio Lima. O montante destinado é fruto das emendas parlamentares do deputado federal Alan Rick, que tem atuado de forma assídua em benefício dos municípios do Acre.

A obra do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho terá orçamento de R$, 2,8 milhões, sendo que já foram recebidos mais de R$ 1,5 milhão para reforma e aquisição de insumos, e hoje conta com a liberação do valor de R$376.145,12 em emendas.

“Tenho trabalhado fortemente pela Saúde do Acre. Ao longo dos últimos seis anos, foram mais de R$ 100 milhões destinados aos 22 municípios e para o governo do Estado, entre emendas parlamentares e recursos extras”, afirma o deputado.

A obra, que é uma parceria entre a Sesacre e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), já conta com dezenas de equipamentos, além da ampliação e reforma do bloco B, que se encontra em ajustes finais. Após sua inauguração e funcionamento, o bloco A será desativado e reformado.

Mais emendas

Além da contribuição para a obra do hospital de Mâncio Lima, o deputado federal também destinou mais R$ 700 mil para aquisição de insumos e manutenção para os hospitais de Sena Madureira, Tarauacá e Mâncio Lima. O objetivo é ampliar e modernizar os hospitais do interior do estado.