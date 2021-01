Nabor Júnior, Flaviano Melo, Sérgio Petecão, Gladson Cameli, José Bestene, Tião Bocalom, Márcio Bittar, Mazinho Serafim, N. Lima e mais uma embricica (como diz o A. Klemer) de políticos com ou sem mandato participaram dos governos do PT. De forma direta ou indireta, com mandato ou sem mandato, vendendo produtos, serviços, apoiando e votando. Poucos não estavam lá.

O PT passou 20 anos no poder. De 1998 para 2018 o estado mudou, cresceu e prosperou. Todos estavam no mesmo barco, foram contemplados. A Frente Popular era o guarda-chuva com vários partidos abrigados.

Alguns, com o passar do tempo, tiveram interesses políticos contrariados e foram se afastando. É normal. O caso de Petecão, Gladson e outros.

Em 2016 veio o terremoto com a Lava Jato e o impeachment de Dilma Rousseff. O epicentro foi o eixo Rio-São Paulo-Brasília e Minas. As ondas sísmicas se espalharam pelo Brasil. Chegaram no Acre.

Para escapar da turba sedenta de sangue, até ex-petistas se esconderam nas catacumbas da velha direita, negando suas verdades com medo da inquisição e da fogueira das redes sociais.

Quem nunca pecou, quem nunca esteve ao lado do PT nesses 20 anos, que atire a primeira pedra ou saia escondido na penumbra como fez Simão Pedro quando traiu o amigo Jesus no 3º cantar do galo.

Coincidentemente o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão não negam suas raízes políticas na Frente Popular. Não são hipócritas! O que, no momento político atual, parece ser um pecado capital, uma maldição. Como a lepra nos dias bíblicos.

O enredo lembra uma velha canção da Núbia Lafayette: Se o teu passado foi lama/hoje quem me difama/ viveu na lama também/ quem és tu/ quem foste tu/ não és nada/ se na vida fui errada/ tu foste errado também.

“Mestre, estou pronto para dar minha vida por ti”. Simão, Simão antes que o galo cante três vezes tu terás me negado”. (Diálogo entre Pedro e Jesus, no instante de sua prisão, tortura e morte)

. José Dirceu pode ser um facínora, mas ele e João Vaccari Neto, do PT, não são delatores, não são como judas.

. Perguntar não ofende:

. Onde está o ex-juiz Sérgio Moro na história? Odiado pela esquerda e triplamente odiado pelos Bolsonaristas?

. C’est la vie!

. Saindo do andar de cima para o debaixo.

. Hoje é o 1º dia útil de trabalho para os novos gestores; até engrenar as máquinas leva um bom tempo.

. Os mais preparados já saem na frente.

. Existe uma ponte de diálogo entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e o governador Gladson Cameli (PP).

. Nem tudo está perdido!

. A propósito, é cedo para falar, mas se Petecão for candidato a governador e o governador também o PROGRESSISTA, com certeza, vai com Gladson.

. Isto quer dizer que Petecão plantou soja na terra do vizinho!

. O PP voltou ao poder com força total; tem o governo, as prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

. Prefeitos atuais nos próximos dois anos devem migrar para o PROGRESISTA…

. Tem algum presidente de partido querendo apostar?

. A COLUNA topa qualquer parada!

. O PT vai começar do zero, como nos dias do Hélio Pimenta!

. Grande Hélio!

. A morte de Chico Mendes passou um pouco despercebida no final de dezembro, quem sabe seja a pandemia.

. Um ou dois amigos ainda estavam no túmulo.

. Ultrapassamos mais de 800 mortes pela Covid-19, é duro!

. O coronavírus mudou completamente o mundo, nunca mais seremos os mesmos, a cicatriz fica.

. Bom começo de ano, boa semana, bom dia!