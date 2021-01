Criação de porcos movimenta R$60 milhões na economia do Acre     

De acordo com o secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Edvan Maciel, a cadeia produtiva da suinocultura, que está bem estruturada no Alto Acre, vem crescendo cada dia mais, alavancando a produção de grãos, gerando emprego e renda no campo e na cidade.

“Temos um matadouro frigorífico com Serviço de Inspeção Federal, o Dom Porquito, que processa cortes nobres e embutidos, e vários outros com inspeção estadual e municipal, que atendem a demanda local”, disse ele.

Em 2020, o rebanho suíno do Acre era 150 mil animais, segundo o IBGE.

Esse rebanho produz 8,5 toneladas de carne, gerando R$ 60 milhões de receita bruta.

“A suinocultura é mais uma oportunidade de investimento no agronegócio do nosso Estado que já́ é livre de aftosa sem vacinação”, disse Maciel.