Viajando pelo mundo, casal passa pela 4a vez pela balsa do rio Madeira e conta o que viu     

O projeto Na Estrada passou no fim de dezembro de 2020 pela 4a vez pela balsa que faz a travessia do Rio Madeira. Um casal viaja pelo mundo e desta vez mostrou o andamento da poponte sobre o Rio Madeira, que liga Rondônia ao Acre, obra que teve início em 2014.

O Na Estrada lembra que com quase dois quilômetros de extensão, a estrutura já recebeu cerca de 130 milhões em investimento até agora.

A ponte propriamente dita já está finalizada a meses, no entanto as rampas de acesso ainda não foram concluídas. Quem deseja ir ou voltar do Acre pela estrada, ainda é obrigado a pagar por uma balsa, que o único jeito de passar de um lado para o outro.

Como consequência, carros e caminhões formam filas, o que acarreta em demora na viagem. A estimativa é que cerca de 2.000 veículos irão atravessar a ponte diariamente. Entre as muitas previsões, a última era que a ponte que liga os dois estados estaria completamente pronta ainda no final desse ano. Lucas e Bia são um casal que decidiu abandonar o estilo de vida tradicional e realizar uma viagem de volta ao mundo a bordo de uma Kombi.

Assista