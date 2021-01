Trio armado é preso assustando moradores com intenso tiroteio em Manoel Urbano

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, na tarde deste domingo (03/01/2021), apreendeu duas armas de fogo e munições, na área rural da BR-364, KM 48 sentido à cidade Manoel Urbano

Na ocasião, os militares receberam a solicitação via 190, dando conta que no local estava havendo intenso tiroteio próximo as residências que vieram a assustar os moradores da localidade.