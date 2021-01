Casal é preso com droga no bairro Custódio Freire após cerco da PM

Uma ação coordenada e eficiente de policiais da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), resultou na prisão de um casal que havia invadido uma residência para vender entorpecentes. A ação ocorreu na noite da última sexta-feira, 1/1, no bairro Custódio Freire.

Os militares receberam a denúncia, montaram o cerco e apreenderam 15 tabletes de maconha e três trouxinhas de cocaína. Também apreenderam dinheiro e materiais usados na preparação e embalagem de drogas.

A mulher e o homem que estavam no local receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas todas as providências cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC