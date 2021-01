Gladson Cameli participa da posse do prefeito Zequinha de Cruzeiro do Sul

A posse do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), e do vice Henrique Afonso (PSD), na sede da Igreja Assembleia de Deus, na noite desta sexta feira, 1, contou com a presença do governador Gladson Cameli, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior. e Clodoaldo Rodrigues, que repassou a faixa de gestor da cidade ao correligionário.

Sem a presença de público por causa da pandemia, a cerimônia foi transmitida pelas redes sociais da prefeitura.

Diálogo com a população e os servidores, serão, segundo Zequinha, marcas de sua gestão. “Essa é a maior vitória política que tive na minha vida, o que me dá muitas responsabilidades. Podem ter certeza que teremos determinação, trabalho e muita seriedade na gestão ”, assegurou ele. Os 14 vereadores eleitos foram empossados e Franciney Freitas, do mesmo partido de Zequinha, o PP , foi eleito presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

Parabenizando Zequinha, o governador Gladson Cameli garantiu parceria. ” Precisamos otimizar recursos e equipes por isso a parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul será importante para a melhoria da qualidade de vida da população”.

O deputado estadual Luís Gonzaga, também prestigiou a posse de Zequinha.

Em Mâncio Lima, o prefeito Isaac Lima (PT) e Ângela Valente (Republicanos) e os 11 vereadores eleitos tomaram posse na Casa de Cultura Márcia Alencar. O evento teve uma benção ecumênica, que marcou o início da live da posse. É o segundo mandato de Isaac e Ângela , que garantem maior atenção à produção do município.

Cézar Andrade (MDB), assumiu a gestão de em Porto Walter às 8 horas da manhã na quadra de esportes do governo. Já Jailson Amorim – (PROS), foi empossado em Rodrigues Alves na Escola Cunha Vasconcelos , no final da tarde .

Em Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko (PSD), tomou posse na Câmara de vereadores. O grande desafio de Pianko, da etnia Ashaninka, é resolver o problema do fechamento do aeródromo da cidade, fechado até para voos de emergência pela Anac. Só é possível chegar à Thaumaturgo, de barco ou avião.