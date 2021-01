Após 3 anos sem PVAP, PM festeja pagamento do Prêmio de Valorização Policial no AC

Após três anos sem ser pago o Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial (PVA), mas conhecido pelos Militares como Valorização de Atividade Militar (VAM) foi pago pelo Governo do Estado no mês de novembro após incessante reivindicações da Associação dos Militares.

Associação dos Militares do Acre por diversas vez oficiou e requereu administrativamente o pagamento PAVAP, considerando que a Legislação que versa sobre o aludido Prêmio está em pleno vigor e que os militares fazem jus ao recebimento destes nos Termos legais, e que desde 2017 os militares acreanos vinham sendo preteridos deste benefício legal.

Um erro administrativo brecava o pagamento do Prêmio o que foi vencido graças ao empenho do Comando e da SEJUSP, que corrigiram-no para o pagamento do PVAP referente ao exercício de 2019.

Vale lembrar também que foi a primeira vez que os reservistas reconvocados receberam o prêmio, o que se deve basicamente a ação da Diretoria da AME e dos comandos das corporações.

“Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo atendimento de nossa solicitação, pois reconhecemos o momento ímpar que nosso Estado atravessa, e o esforço empenhado para honrar com esse compromisso. Ressalto que a gestão passada havia basicamente sepultado esta premiação que, mesmo com todo o empenho dos nossos militares no desempenho e cumprimento de metas, não vinha sendo paga desde 2017. Desta forma, o Governo atual demonstra com essa atitude que está disposto a honrar os demais compromissos firmados com nossos militares, lembrando que há pendentes compromissos como a titulação, realinhamento, promoção sub júdice e outros que estamos pleiteando desde o início do Governo”, afirmou o presidente da AME, Kalyl Moraes.