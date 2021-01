Ação no Beco da Pastoral apreendeu menores com droga e dinheiro suspeito

Agentes do 8o BPM realizaram neste 1o de janeiro apreensão de entorpecente, dinheiro em quantidade expressiva e componentes para tráfico de drogas em operação no Beco da Pastoral, no bairro da Pista.

A ação se deu após os militares levantarem a informação dando conta que, em determinada casa estava ocorrendo tráfico de droga.

“Os políciais foram ao local e conseguiram após o cerco policial exitoso apreender os ilícitos supramencionados, e também, apreender em flagrante dois menores de idade pelo delito, em tese, de ato análogo ao tráfico de droga.

Após isso, todos os envolvidos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido”, relatou o 8o BPM.