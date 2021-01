Rocha não volta para o PSDB e não briga mais por cargos

O vice-governador major Rocha (PSL) deu uma guinada de 180 graus na trajetória política depois de avaliar os resultados das urnas. Não volta mais para o PSDB. “Meus amigos estão lá, mas a meta agora é fazer do PSL um grande partido no Acre. O PSDB está bem, tem a deputada federal mais votada nas últimas eleições”, declarou à COLUNA, destacando também que não briga mais por cargos.

“Perdemos muito, todos perderam, é hora de mudar o rumo das coisas, de avaliar os erros, os equívocos e redirecionar tudo, inclusive, em relação ao governador e ao governo”. Para Rocha, são situações do jogo político, mas, ainda é possível mudar, melhorar, recompor e avançar na agenda do estado.

Disse que, de fato, conversou com o governador e tudo tende a melhorar. “Se o governador faz um gesto de boa vontade, de cordialidade, não se pode virar as costas”, ponderou. Frisou que como vice de Gladson não vai mais brigar por cargo nenhum.

O major Rocha também revelou que o PSL tem uma boa parceria com o MDB que pode ajudar bastante o governo. Ele acredita que 2021 será um bom ano para as relações políticas que foram muito tensas por conta do processo eleitoral. “O mais importante é pensar no estado”, acentuou.

“Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez completamente novo”. (Paulo, o Apóstolo)

. O prefeito eleito Tião Bocalom (PP) não está enganando ninguém:

. O que disse aos aliados antes, durante e depois das eleições está cumprindo;

. “Temos que quebrar paradigmas”, foi o que afirmou categoricamente.

. Portanto, não querer um líder na Câmara, não construir uma base parlamentar para sustentar politicamente o projeto “Produzir para Empregar” e exigir que uma só pessoa assuma várias pastas ao mesmo tempo no início da gestão é quebrar velhas estruturas.

. Se vai dar certo ou não só o tempo dirá!

. No MDB o que se acerta no particular não se sustenta no público!

. Lá na frente dá tudo certo, acaba em pizza!

. Ops!

. Pizza não, churrasco!

. O governador Gladson Cameli está correto ao se aproximar do MDB, do PSL, PSDB e demais partidos que se afastaram durante a campanha de prefeito.

. A questão política com o vice, major Rocha pode muito bem ser superada; só depende dos dois; pelo visto, já começaram a se entender.

. É um caminho árduo, difícil, mas possível!

. Segundo o Príncipe da Paz, só andarão dois juntos se estiverem de acordo; é só fazer o acordo.

. Senador Petecão reclama que o governo é de todos e não apenas de quem é leal ao governador Gladson.

. Na política isso não existe porque não pode ser nem pensado.

. Unicórnios existem na China!

. É só pesquisar o que são os “unicórnios chineses”; vai descobrir o porquê de os americanos estarem tão apavorados com a economia da China.

. O que me deixa muito triste com o presidente da república, o senhor Jair Messias Bolsonaro (sem partido), é ver meus amigos morrendo e ele fazendo chacota com a pandemia e a vacina.

. O Jair (se acostumando) disse que a melhor vacina é pegar o coronavírus.

. Muitos amigos e conhecidos pegaram e morreram.

. Como dizia minha avó:

. É um demente!

. A COLUNA deseja um Feliz 2021 a todos os seus leitores, aos prefeitos e vereadores eleitos em todo o estado.

. Para não perder o costume:

. Juízo, hem!

. Bom dia!