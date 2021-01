Ieptec reabre seleção para mediador de aprendizagem no Acre

O Instituto de Educação Profissional do Acre anunciou reabertura do Processo Seletivo destinado à contratação de bolsistas, na função de mediador de aprendizagem mensalista.

Agora, os interessados em participar devem realizar as inscrições a partir desta quarta-feira (30), de forma virtual, mediante envio de toda documentação especificada no edital para o endereço eletrônico: [email protected], até o dia 8 de janeiro de 2021, de forma gratuita.

Confira mais detalhes deste Processo Seletivo, que será valido por um ano com a possibilidade de ser prorrogado por igual período, ao acessar os documentos disponibilizados em nosso site.

O Processo Seletivo

Esta seleção busca preencher uma vaga ao profissional de nível superior, o qual, ao ser contratado, deverá atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova ação denominada Mediotec, na cidade de Cruzeiro do Sul, nos turnos da manhã e tarde, em carga horária de 30 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 2.250,00.

Vale ressaltar ainda que a classificação dos candidatos inscritos consistirá em duas fases compostas por análise curricular e documental, e prova didática, sendo ambas de caráter classificatório e eliminatório.