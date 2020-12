Socorro Neri entrega oficialmente Aquiri Shopping à população de Rio Branco

A obra do Aquiri Shopping foi oficialmente entregue e aberta à população de Rio Branco na manhã desta quarta-feira (30). A prefeita da capital acreana, Socorro Neri, se emocionou durante a solenidade de abertura da obra. Enquanto o empreendimento era entregue, dezenas de comerciantes continuavam fazendo a “mudança” do Calçadão da Benjamin Constant para o shopping popular.

Neri destacou que este é um dos grandes legados deixados por sua gestão. “Reorganizamos a prefeitura, hoje é uma das prefeituras mais saneadas do país, com melhor gestão fiscal. Desejo que Rio Branco continue avançando. Hoje estamos entregando uma grande obra, que era esperada há muito tempo”.

A ida dos lojistas para o shopping popular irá reunir todos os bairros num só espaço. “Por isso é muito importante que ele seja valorizado. É preciso requalificar o Calçadão do ponto de vista urbanístico”, salientou a prefeita.

Para a gestora, a obra do Aquiri Shopping vai possibilitar a reorganização econômica com geração de empregos de mais de 400 camelôs que passam a ser comerciantes populares. Enquanto cumprimentava alguns populares, Neri ressaltou que com a requalificação da área central da cidade, todos ganham. O centro comercial irá abrigar ao menos 500 camelôs, que deverão ficar subdividido entre lojas e quiosques.

O Aquiri Shopping estava em obras desde 2014, sendo o empreendimento uma das principais promessas de campanha da gestão.

Lojistas tiveram uma manhã bastante agitada nessa quarta-feira. Os espaços que não irão continuar no Calçadão da Benjamin Constant seguem sendo retirados e comerciantes também seguem sendo reinstalados no Aquiri Shopping, que foi aberto à comunidade nesta quarta.

A desmontagem de quiosques servirá para melhorar o tráfego de pessoas pelo centro e direcionar os comerciantes ao novo shopping popular de Rio Banco. Trabalhadores da prefeitura ajudam no mutirão de desmontagem de quiosques.

Para a prefeita Socorro Neri, o Aquiri Shopping servirá ainda para que os moradores possam conhecer melhor sua nossa cultura e história. “Me sinto muito honrada em ser a primeira prefeita da nossa cidade e espero não ser a única. Nesse período enfrentamos grandes dificuldades, mas buscamos fazer o melhor”, contou ao ac24horas.

Antes de se mudarem para o novo espaço, os camelôs passaram por uma capacitação e formalizaram seus negócios.