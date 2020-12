PSDB quer Rocha de volta ao ninho tucano e reaproximação entre Mara e Gladson Cameli

Se depender de alguns tucanos de alta plumagem o vice-governador major Rocha, que migrou para o PSL dentro de uma estratégia política para fortalecer a candidatura de Minoru Kimpara, deve voltar para casa que o elegeu deputado estadual, federal e vice do governador Gladson Cameli (PP).

Além da volta de Rocha, o tucanato também quer a reaproximação da deputada federal Mara Rocha com o Palácio Rio Branco, aproveitando o clima fraterno existente no final do ano. Para eles, nada é impossível quando se busca o diálogo via política.

Dentro da proposta, a deputada Mara também cederia a presidência estadual do partido para um dos atuais dirigentes, já que ela seria candidata à reeleição.

De acordo com um dos cardeais, é preciso saber se Rocha quer deixar o PSL, se Mara cede a presidência do PSDB e se o governador Gladson Cameli ainda tem disposição para conviver politicamente com os irmãos.

“Uma pessoa de valor nunca é ingrata”. (Goethe)

. Quer dizer que o prefeito eleito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) ainda não se reuniu com o senador Petecão e o PSD para agradecer a eleição?

. “Muitos querem mudar o mundo, mas não mudam a si mesmos”.

. Na verdade, o sentimento predominante na política é a ingratidão que com ela traz a decepção.

. A lealdade, a honestidade e a fidelidade…não tem preço!

. Isto, segundo Jesus de Nazaré,por isso mesmo foi pendurado numa cruz, traído e abandonado pelos amigos.

. Só um ficou, João, junto com as mulheres, as Marias; os demais fugiram, sumiram do radar.

. Aliás, foram pescar.

. É sempre assim, trágico!

. É comum na política chocar ovos de serpente!

. Até, então, não se sabia que eram de serpentes;

. Parece com ovos de passarinho.

. A do Paraíso, por exemplo, tinha mãos, pés, rosto e corpo bonito, depois, com o castigo de Deus, foi rastejar.

. É verdade que o prefeito eleito e diplomado Tião Bocalom está trazendo um velho amigo, um coronel aposentado lá de sua terra para ser seu chefe de gabinete?

. Não sei!

. Perguntem para ele.

. É cada uma que me perguntam…

. “Quem quer tudo, acaba ficando sem nada”. (Da lavra do Narciso Mendes de Assis).

. As opiniões do Narciso fazem falta no cenário político; sempre encontro um perguntando por ele.

. O tempo está passando engolindo deuses e homens!

. Quer conhecer um homem ou uma mulher na essência?

. Dê-lhe poder.

. “Até tu Brutus, filho meu”, o imperador Júlio César, ao ser apunhalado covardemente por senadores, reconheceu Marcus Brutus entre eles. (Ano I AC).

. Desde então a frase adquiriu significado simbólico!

. O povo de Roma se revoltou e caçou os assassinos.

. Leo de Brito fez a diferença na Câmara Federal; ano que vem tem mais!

. Esse negócio de vender computadores está ficando complicado, um dia a casa cai.

. Todo poder emana da corrupção, do povo é só no papel.

. Um político me dizia ontem que não existe mais voto espontâneo, de uma maneira ou de outra, são todos comprados.

. A impunidade tem contribuído muito para aperfeiçoar o sistema.

. Pode ser que daqui a três, quatro ou seis meses algumas pessoas estejam com saudades da prefeita Socorro Neri, inclusive o PT.

. Bom dia, jiquitaia!