Perpétua Almeida e Marcio Bittar na lista da Elite Parlamentar 2020       

O senador Marcio Bittar e a deputada federal Perpétua Almeida estão na lista Elite Parlamentar 2020, que destaca os mais influentes do Congresso Nacional neste ano de pandemia.

A Elite Parlamentar é produzida pela consultoria Arko Advice, especialiozada em análise política. Marcio Bittar se destaca por ser relator do Orçamento 2021 e das PECs Emergencial e do Pacto Federativo.

Segundo a Arko, 67 parlamentares são classificados como “lideranças formais” e 36 como “lideranças informais”; 44 deputados e 23 senadores são lideranças formais; 26 deputados e 10 senadores são lideranças informais.

O PT é o partido com o maior número de lideranças, tendo 12 parlamentares, seguido por MDB e DEM com 10 cada e o PSD e Progressistas com 9 congressistas.

O estado que possui o maior número de lideranças é São Paulo, com 19 parlamentares, seguido pelo Rio de Janeiro que possui 9 e Pernambuco com 8 congressistas.

