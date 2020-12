O MDB reuniu seus senhores feudais para decidir o futuro da sigla, que passa pelo apoio à reeleição do governador Gladson Cameli, tendo o deputado federal Flaviano Melo como candidato ao Senado. Já não é novidade. O que é novo é que o senador Márcio Bittar foi escalado como interlocutor do partido junto ao Palácio Rio Branco.

A decisão teve a aprovação do MDB do Vale do Acre (Aldemir Lopes, secretário-geral do partido), do de Sena Madureira (prefeito Mazinho) e do Juruá (coronel Vagner Sales), além do feudo de Rio Branco comandado pelo próprio Flaviano.

O senador Márcio Bittar pediu um tempo para dialogar com Gladson Cameli. Pretende iniciar a conversa em janeiro, já que o Glorioso também quer maior participação no governo em troca do apoio para a reeleição do governador.

Com isso, o MDB pretende resolver as divergências internas e superar os traumas da eleição passada que ocorreram em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Até o final de janeiro o partido deverá se mudar de mala e cuia para a administração Cameli. Consta que no pacote de negociação do MDB, o vice-governador Rocha também entrou.

“As antigas amizades são agora como as relações de consumo: comprou, pagou, perdeu a utilidade, joga fora”. (Tudo é líquido)

. O senador Sérgio Petecão (PSD) não vá sonhando com a possibilidade do governador Gladson Cameli (PP) disputar o Senado porque não vai acontecer.

. Foi o que o governador nos disse:

. Eu e o Crica, em sua sala, no Palácio Rio Branco, ouvimos atentamente.

. A 1ª ministra Silvânia Pinheiro ainda confirmou;

. “Tão certo como Deus existe o Gladson é candidato à reeleição”.

. O fenômeno “La Ñina” vai fazer um bom estrago nos próximos meses:

. Estiagem no Sudeste, chuvas no Noroeste, principalmente nas cabeceiras dos rios de nossa região.

. As prefeituras devem ficar de prontidão;

. Em Tarauacá o dilúvio já chegou; junto com a pandemia o caldo engrossa.

. A comenda municipal “Volta da Empresa” foi um projeto de lei criado pelo então vereador pastor Jonas Costa.

. “Chamei Socorro Neri para o governo, não o PSB”.

. Por que quase todos os governos gostam de culpar os servidores pelos rombos nas contas públicas quando, na verdade, são as más gestões e a corrupção dos políticos?

. Prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, falando que está entregando uma prefeitura enxuta; quem vai precisar confirmar é o TCE.

. Tião foi um bom prefeito, mas cansou!

. A questão não é ser só candidato, é saber escolher o partido certo na hora certa.

. O PDT não dá trabalho ao governador Gladson, não traz preocupações quanto a sua lealdade ao governo.

. Eduardo Ribeiro poderá ser a nova estrela no governo de Cameli!

. O presidente Nicolau Junior mandou pagar praticamente todas as rescisões trabalhistas pendentes na Assembleia sem a participação ou pressão de advogados.

. Fiquem espertos, mais espertos do que os espertos!

. Não é para pagar nenhum centavo para advogado que alega ter feito ingerências na Aleac para que as rescisões fossem liberadas.

. A 2ª onda da Covid-19 chegou na Bolívia, a fronteira deverá fechar nos próximos dias novamente.

. Bom dia!