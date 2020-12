Gladson Cameli é homenageado com a Comenda Volta da Empreza

Em celebração aos 138 anos de Rio Branco, o governador Gladson Cameli participou nesta segunda-feira, 28, da solenidade de entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza, evento promovido pela Prefeitura de Rio Branco, realizado no auditório da Uninorte.

Participaram da solenidade, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Cristóvão Messias; o chefe da Casa Civil da prefeitura, Márcio Oliveira; o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio Carvalho e a procuradora Municipal de Rio Branco, Raquel Eline Albuquerque.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a prefeita Socorro Neri decidiu realizar a cerimônia com o mínimo de pessoas presentes e com a transmissão ao vivo do ato solene pelas plataformas digitais da prefeitura.

A comenda foi instituída em 2008 para valorizar as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da capital acreana. Na 12ª edição da Comenda, sete personalidades importantes da história da cidade de Rio Branco foram homenageadas.

Gladson Cameli recebeu a outorga de Comenda Volta da Empreza, grau Chanceler Barão do Rio Branco, das mãos da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Ele destacou a excelente administração da prefeita e agradeceu pelo reconhecimento de seu trabalho como governador neste ano da pandemia, e a parceria com a prefeita na luta contra a Covid-19.

“Essa comenda demonstra o reconhecimento do trabalho executado neste ano tão atípico. Voltaria tudo outra vez, se fosse preciso em tudo o que realizamos para que vidas fossem salvas. Agradeço a honraria e a parceria da professora e prefeita Socorro Neri que tanto nos ajudou nesse período”, salientou o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.

De acordo com a prefeita Socorro Neri, é uma honra homenagear pessoas que se destacaram na construção da sociedade, na área cultural, na área religiosa, no empreendedorismo, na saúde, na ciência e no governo.

“Homenageamos o governador Gladson Cameli por todas as ações realizadas, por tudo o que ele fez neste período de pandemia, pela decisão dele de se manter aliado com a ciência, fazendo tudo o que foi necessário para salvar vidas”, disse.

“Fizemos essas homenagens no aniversário de Rio Branco, entregando a essas pessoas essa honraria e fazendo isso neste momento que estamos concluindo a gestão, esse ciclo de 2 anos e 9 meses, que estive à frente da prefeitura, junto com toda a minha equipe, com gratidão por essa oportunidade”, completou, Socorro Neri.

Comenda Volta da Empreza

Uma referência ao primeiro nome dado à cidade de Rio Branco, o nome da comenda trata do período de transição de seringal à povoado. A honraria é constituída de três graus com distintos Patronos. A cada ano, pessoas que se destacam com suas ações recebem uma comenda, em cada um destes graus.

O grau Fundador, cujo patrono é Neutel Maia, destina-se a reconhecer pessoas que se destacam nos campos social, cultural, econômico, humanitário e desportivo. Já o grau Comandante, com o patrono o Coronel José Plácido de Castro, destina-se a homenagear os que contribuíram, através de atos extraordinários com a comunidade, promovendo a consolidação estadual ou regional da cidade.

O grau mais alto é o de Chanceler, que tem como patrono José Maria da Silva Paranhos Junior, conhecido como Barão do Rio Branco. Trata-se da mais alta distinção, destinado àqueles que tenham prestado relevantes serviços ao município, ou que, tenham destacado o nome do município de Rio Branco nos cenários nacional ou internacional.

O que os homenageados disseram

“Agradeço por essa honraria à prefeita Socorro Neri e à minha família. Essa homenagem me trouxe leveza e contarei para todos que recebi essa comenda”, professora Marília Bonfim, homenageada com o grau Fundador Neutel Maia.

“Sou seringueiro, trabalho no Capitão Ciriaco e trabalho com cultura. Tenho 78 anos, criei 13 filhos cortando seringa e desde os 12 anos eu brinco a marujada. Obrigada por essa comenda”, Aldenor Costa, mestre de cultura, homenageado com o grau Fundador Neutel Maia.

“Para nós, é muito especial ver minha mãe Marie Khalil receber essa comenda, uma migrante, mulher, estrangeira, que no Acre construiu sua família e fez a sua história. É muito significativo para ela essa honraria”, Pascal Khalil, representando sua mãe que foi homenageada com o grau Comandante Plácido de Castro.

“Me emociono em representar o médico Osvaldo Leal. Essa homenagem veio para as pessoas certas e agradeço em nome dele e diante de todos os elogios feitos a ele, acrescento e digo que ele é humano. Esse evento é importante pois podemos conhecer aqueles que de fato marcam a história dessa cidade”, Evandro Luzia, representando Osvaldo Leal, homenageado com o grau Comandante Plácido de Castro.

“Represento hoje minha madrinha Peregrina Serra que recebe essa homenagem na condição de provedora, servidora e líder que ela ocupa na comunidade Irineu Serra. É muito significativo esse reconhecimento da cidade de Rio Branco pelo trabalho que ela realiza, ainda mais vindo das mãos de uma mulher”, jornalista Antônio Alves, representando Peregrina Serra, homenageada com o grau Chanceler Barão do Rio Branco.

“Com orgulho e gratidão recebo essa honraria, por ser minha cidade natal e por ser pelas suas mãos, Socorro Neri. Devemos dar o melhor de nós, nosso humanismo e nossa razão superarão o obscurantismo desses dias”, médico Thor Dantas, representado pela jornalista Janice Dantas, homenageado com o grau Chanceler Barão do Rio Branco.