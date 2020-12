A PARTIR de primeiro de janeiro o principal foco político vai estar centrado, nos primeiros movimentos que fizer o prefeito Tião Bocalon (foto). Diferente de Acrelândia, onde quando foi gestor era um povoado; como prefeito de Rio Branco estará no olho do furacão das cobranças. As suas promessas de campanha serão lembradas e cobradas pela imprensa e pela classe política. Como oposição era muito fácil apontar erros, como prefeito terá que apresentar soluções. Há toda uma periferia esperando pelo asfalto e saneamento, moradores da zona rural ávidos por ramais trafegáveis de inverno a verão. A população por um arroz e um feijão mais baratos. O Bocalon lutou muito para chegar ao poder, é elogiável a sua persistência em cima do projeto que defende, quando estiver com a caneta na mão vamos saber se tudo não passou de promessas de campanha, ou se será mesmo um prefeito diferenciado como a população espera. O jogo da sua vida começará agora a ser jogado.

DARIA UM TIRO NO PÉ

CELULAR toca. Fui atender, e do outro lado da linha estava o governador Gladson Cameli, que foi muito pragmático na conversa. Queria declarar de que, o diálogo com a prefeita Socorro Neri foi pessoal sobre ir para o governo, e que nunca pensou numa aliança política com o PSB. E, fustigou: “em 2022, colocar partido de esquerda no palanque, no Acre, é como dar um tiro no pé. O meu candidato a presidente é o Bolsonaro. Não posso, então, ter como aliado partido que será seu adversário” E, ressaltou ainda que, a sua composição para a reeleição será com os partidos aliados da campanha passada para o governo.

ABRINDO COM O FLAVIANO MELO

DURANTE a conversa o governador Gladson revelou ao BLOG que dará início às conversas com os partidos que estavam na aliança para o governo começando pelo MDB. “Já mandei, inclusive, uma mensagem ao Flaviano Melo pedindo uma reunião com ele e a executiva do MDB. Em seguida, terei uma conversa com os presidentes dos demais partidos. “Como disse, vou reconstruir pontes,” enfatizou.

NA BUSCA DE UM NORTE

APROVEITEI a ligação para lhe perguntar como se dariam as nomeações para o terceiro ano de mandato. Falou que não fará nenhuma nomeação antes de saber como está o tamanho de cada partido no governo e de ouvir e os presidentes de partidos aliados, até para saber com quem vai contar para a sua campanha de reeleição. Falou ainda que terá um encontro reservado com o senador Márcio Bittar (MDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD). “Quando digo que vou falar com todos, é com todos”, destacou.

DEIXANDO BEM CLARO

APROVEITEI o caminhão político e falei com o senador Márcio Bittar (MDB) sobre este momento de recomposição política do governo. “Quero deixar claro que, o Gladson pode nomear quem quiser, o que tenho ressaltado é que, não estarei em 2022; em nenhum palanque, que tenha um partido de esquerda. E que, o PSB é um deles”.

ATÉ AGORA SÓ RECADO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD), por sua vez destacou que, até o momento não teve nenhuma conversa com o governador Gladson, mas que se for chamado vai ouvir o que ele tem a dizer. “Educadamente, vou conversar”, falou. Ressaltou, porém, ser cedo para debater 2022.

SENADO NA MESA

NÃO CONSEGUI falar com o deputado federal Flaviano Melo (MDB), mas fui ouvir uma figura influente do MDB, e este me disse que, numa eventual reunião do Gladson com o MDB, por certo estará na mesa da discussão o apoio para a candidatura do Flaviano ao Senado.

PONTOS DELICADOS

É bom que nestas discussões sobre aliança que vão acontecer com o MDB, dois nomes não podem ficar de fora, por suas importâncias: o ex-prefeito Vagner Sales, que tem uma deputada estadual e uma deputada federal; e o prefeito Mazinho Serafim, que tem uma deputada e é prefeito de um dos maiores colégios eleitorais do estado.

NÃO SE MEXE NO QUE FUNCIONA

NÃO SEI NEM o nome da empresa que faz a coleta de lixo da cidade, mas sei que é um dos setores que melhor funcionou nos dois anos da gestão da prefeita Socorro. Não se mexe no que funciona, Bocalon!

VER ONDE VAI PISAR

Ao sentar na cadeira de prefeito da capital, o Tião Bocalon, que durante quase toda trajetória política foi baladeira, passará a ser vidraça, e terá de se acostumar.

FOCO NAS PROMESSAS

AQUI, não é Acrelândia, no tempo que foi prefeito. Aqui, ele estará no foco das críticas e cobranças de campanha. Não vai poder agir como um feitor, mas sim como gestor.

OUTRO DETALHE

HÁ UM OUTRO detalhe que deve ser ressaltado: não vai poder dar como desculpa por não começar deslanchando a sua administração, ao fato de pegar uma prefeitura detonada; ao contrário, pegará uma prefeitura enxuta no tamanho e saneada financeiramente.

NÃO EXISTE DEMOCRACIA SEM OPOSIÇÃO

NÃO SOMO com os que acham que, o papel de partidos de esquerda no parlamento deve ser execrado. Não existe democracia de mão única. E o PT e o PCdoB exercem na ALEAC o papel que lhes foi reservado nas urnas, que foi o de fazer oposição ao governo. Só nas ditaduras é que não comportam oposição, na democracia; jamais! Meço um político pela qualificação.

UM BELO EXEMPLO

UM BELO exemplo de político de oposição tem sido o deputado Daniel Zen (PT). Faz, quando necessário, críticas ao governo, mas alia esta ação legítima às proposições para melhorar a gestão. Oposição num governo é essencial.

TIÃO MAIA NO GOVERNO

O JORNALISTA Tião Maia foi convidado para compor a equipe de comunicadores do governo. A informação é do próprio Tião em ligação feita ao BLOG, e ressaltando que, o convite partiu do governador, pessoalmente. Aceitou.

CÂMARA FEDERAL NA MIRA

O PRESIDENTE da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PP) não descarta a hipótese de disputar um mandato de deputado federal em 2022, se o Gladson for disputar a reeleição.

DESTAQUES POSITIVOS

NOS DOIS primeiros anos do mandato do Gladson Cameli dá para destacar quatro destaques positivos na sua equipe: Mauro Sérgio na Educação; Ribamar Trindade, na Casa Civil; Silvânia Pinheiro, na Comunicação; e, Paulo Sérgio, na Segurança Pública. E vou parando nos quatros.

DESTAQUE NEGATIVO

O DESTAQUE negativo fica por conta da sua assessoria política, que nunca funcionou como se esperava. Foi uma ação mais fraca do que caldo de batata doce. É um enfeite! Este é seu calcanhar de Aquiles nesta área.

FRASE MARCANTE

“A mente estagnada é precursora do fracasso. Seja sempre perspicaz em novas idéias.” Edgar Faure