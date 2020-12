A Polícia Rodoviária Federal atualizou nesta segunda-feira (28) a situação do tráfego pela BR 364, que está comprometido causa da interdição no km 610, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, devido à chuva que ocorreu na madrugada deste domingo (27).

A movimentação no sentido de reestabelecer o trânsito no local está em andamento com desvio para veículos leves e passagem liberada em sistema de ´PARE E SIGA´ controlado pelo DNIT. “Veículos pesados ainda devem aguardar novo comunicado”, informa a PRF.