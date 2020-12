A probabilidade de uma pessoa ganhar na mega-sena, segundo os matemáticos, é de 1 para 50 milhões. Essa semana mesmo vi um indivíduo versado em cálculos explicando na TV o porquê de os criadores do jogo não jogarem.

Segundo esse Beremiz Samir, “O Homem que Calculava”, é mais fácil encontrar vida inteligente no universo do que acertar as seis dezenas. Mesmo assim, toda semana as casas lotéricas, inclusive, as virtuais estão repletas de pessoas jogando.

Por quê?

Porque sonhamos. Acreditamos que a Megasena será a solução definitiva para nossos problemas. A maioria sabe que não vai ganhar, mas o fato de jogar e acreditar que pode vencer alimenta sonhos, esperanças, felicidades. Por pouco tempo, é bem verdade. Sonhar não custa nada, jogar custa.

Mas, o que seria a vida sem ilusão? A vida em si mesma parece ser uma grande ilusão! Não importam as probabilidades, os cálculos e os números frios da matemática. A questão é metafísica. (Talvez os pitagóricos expliquem). Para alguns, a Matrix é quem comanda o jogo.

A propósito disso, um amigo me contou que criou um grupo no WhatsApp com mais dois parceiros na empresa em que labutam para jogarem toda semana na Mega, Quina, Lotomania, Lotofácil e outras modalidades. O nome do grupo é “Férias Eternas”. No íntimo é com isso que todos sonham.

A Mega da Virada vai pagar cerca de R$ 300 milhões esse ano. Como tenho queda de férias, também fiz uma fezinha. Assim como os matemáticos, sei que não vou ganhar, mas quem sabe, né?! Até um disco voador eu já vi, e olha que não é fácil achar um. Boa sorte!

“Por que andeis ansiosos com o dia de amanhã; basta a cada dia o seu próprio mal”. (Yeshua, o Filho do Homem)

. Eu não sei, II parte!

. O Bocalom vai nomear o Normando Sales para algum cargo na prefeitura?

. Não sei!

. O ex-vereador Marcos Luz vai ser o chefe do Rbtrans na gestão Bocalom?

. Não sei!

. É verdade que o prefeito eleito Bocalom já tem uma agência para a questão da mídia?

. Não sei!

. Você sabe quem vai perder cargos no governo?

. Não sei!

. Quem vai ganhar cargos?

. Não sei!

. A reforma do governo é para economizar dinheiro?

. Não sei!

. O Petecão é candidato a governador?

. Não sei!

. O Jorge Viana é candidato a governador?

. Não sei!

. É verdade que o Gladson e o Rocha vão conversar?

. Não sei! Não sei e não sei!

. E a Mara, será que…

. Já disse, não seeeeeiiii!

. O Flaviano é candidato ao Senado?

. Não sei!

. Tens visto o Lyra Xapuri, o deputado Josa da Farmácia e o Cabide?

. Não, não sei!

. Sabe quando o presidente vai conseguir a vacina contra o coronavírus?

. Pergunta pra tua mãe, não sei, não sei e não sei!

. Bom dia!