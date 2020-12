Mãe que foi para bebedeira é indiciada após filhos morrerem carbonizados

Jociane Evangelista Monteiro, mãe de três crianças que morreram carbonizadas no dia 19 de dezembro, em casa, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, foi indiciada por abandono de incapaz. A decisão ocorreu após conclusão do inquérito pela Polícia Civil. O caso agora está nas mãos da Justiça.

Contudo, a polícia ainda espera pelo laudo do Corpo de Bombeiros para identificar oque teria iniciado o incêndio na residência. Após a tragédia, foi confirmado pelo Conselho Tutelar que a mãe das crianças já havia sido denunciada por negligência e maus-tratos.

As crianças morreram quando estavam sozinhas em casa enquanto a mãe estava num bar e a casa teve um incêndio. Mesmo com vizinhos ouvindo os gritos dos irmãos, não foi possível adentrar a casa.

Presa na Delegacia de Flagrantes (Defla), a mulher foi liberada após audiência de custódia e passa a cumprir medidas cautelares. Cerca de dez pessoas já foram ouvidas sobre o caso. A polícia aguarda resultado da perícia e o prazo para o Ministério Público oferecer denúncia contra ela.